Служба экстренного вскрытия замков – нам любая дверь по плечу!

Сломался ключ в замке? Вы не можете попасть в квартиру? Не торопитесь решать проблему своими силами, мастера нашей службы по вскрытию замков в Минске помогут в сложной ситуации и быстро откроют запорное устройство. Все работы проводятся специальными инструментами, позволяющими в 95% случаев не повредить дверь и механизм. Если после вскрытия входной двери выяснится, что замок изношен или сломан, специалист восстановит его работоспособность! С собой на выезд каждый мастер берет обширный набор деталей и комплектующих для ремонта популярных систем запирания.