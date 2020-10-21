Служба экстренного вскрытия замков – нам любая дверь по плечу!

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Вскрываем замки в Минске
и Минской области
от 30 руб.
Вскроем авто всех марок без повреждений дверей и замены замков.
от 30 руб.
Срочно взломаем дверной замок любого типа и сложности за 10-20 минут!Вызов мастера
от 25 руб.
Профессионально установим любую модель, сменим личинку при утере ключей.Вызов мастера
от 28 руб.
Разблокируем сейфы любых конструкций, включая взломостойкие.
Сломался ключ в замке? Вы не можете попасть в квартиру? Не торопитесь решать проблему своими силами, мастера нашей службы по вскрытию замков в Минске помогут в сложной ситуации и быстро откроют запорное устройство. Все работы проводятся специальными инструментами, позволяющими в 95% случаев не повредить дверь и механизм. Если после вскрытия входной двери выяснится, что замок изношен или сломан, специалист восстановит его работоспособность! С собой на выезд каждый мастер берет обширный набор деталей и комплектующих для ремонта популярных систем запирания.Вызов мастера
Круглосуточный выезд
Мастера оказывают помощь по аварийному вскрытию замков квартир, сейфов, авто 24 часа в сутки!
Вскрытие за 5 минут
Среднее время аварийного открытия замка не превышает 5 минут. В самых сложных случаях – не более 20 минут!
Гарантия отсутствия повреждений
Работа проводится при помощи спец инструментов. Сохранение работоспособности ригелей и внешнего вида замка гарантируется.
Нужно срочно открыть замок двери автомобиля? Мастера нашей минской службы круглосуточно к вашим услугам. Сложность запорной системы – не проблема! Специалисты успешно работают с любыми марками машин и систем сигнализации, используя интеллектуальные методы вскрытия. Они круглосуточно открывают замки без повреждений дверей и лакокрасочного покрытия. Процедура в среднем занимает не более 10 минут. Главное, не пытайтесь своими силами открыть двери машины, лучше вызвать мастера и избежать ее дорогостоящего ремонта.Вызов мастера
Вскрытие или замену замков мы проводим только в присутствии владельца и при наличии документов, подтверждающих право собственности.
Наша аварийная служба круглосуточно предоставляет услуги по экстренному вскрытию дверей сейфов в Минске. Опытные мастера легко справляются даже с кодовыми механизмами 5 класса взломостойкости, гарантируя клиентам быстрый выезд на адрес, конфиденциальность, оперативную работу и отсутствие повреждений. Среди их достижений – более 2570 успешно открытых моделей как российских, так зарубежных брендов. Конечная цена экстренного открытия замков сейфа обязательно согласовывается с клиентом на объекте перед проведением работ.Вызов мастера
Вышла выносить мусор, а ключи оставила в прихожей. Сквозняком захлопнуло входную дверь в квартиру! Сосед попытался помочь и открыть входную дверь, не получилось. В итоге решила вызвать мастера из службы «КлючЦентр»! Приехал быстро, вскрыл дверь буквально за 5 минут, замок не повредил. Большое спасибо
Наталья
Приехала в магазин и, выходя из машины, забыла ключи в центральном замке. Ну не взламывать же самой дверь. По телефону получилось вызвать мастера срочной службы. Хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам. Мастер быстро приехал и решил мою проблему, цена работы вполне адекватная.
Алена
Вернулся из отпуска, заклинило замок во входной двери. Спасибо ребятам, что моментально отреагировали и вскрыли, – цена и качество устроили. После работы выявили причины неполадки и дали рекомендации по уходу за личинкой.
Алексей
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Акции
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Скидка на замену замков после вскрытия квартиры
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В таком случае после вскрытия замка мастер попросит документы на квартиру или дом. Если документов нет или Вы их не покажете, то мастер будет вынужден вызвать милицию.
Мастера службы вскрытия дверей гарантируют полную конфиденциальность хозяев дома и сохраняют полную секретность образцов ключей.
Если можно вскрыть без дверь повреждений, то их не будет.